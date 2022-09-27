Границы на замок? Европа решает, надо ли принимать бегущих от мобилизации россиян

В понедельник страны Евросоюза начали обсуждение, что делать с россиянами, которые бегут от объявленной Путиным мобилизации. Пока единой позиции нет. Страны Балтии и Польша позаботились о закрытии границы с Россией для въезда по краткосрочным визам еще 19 сентября. Германия, напротив, объявила о готовности принять тех, кто не хочет воевать. Портал Delfi разбирался, возможно ли общее европейское решение?

Уже почти неделю подлежащие мобилизации россияне бегут за границу. Основной поток "уклонистов" идет через страны, для въезда в которые не требуется виз — Казахстан, Центральную Азию, Грузию. Аренда жилья в этих странах резко выросла в цене, жить новоприбывшим негде, работы практически нет. Несмотря на то что Министерство обороны России обещало не требовать уехавших обратно, понятно, что многие решат двигаться дальше.

Кто открыт и закрыт для "уклонистов"?



"Если человек может доказать, что он был против войны до мобилизации, что его преследуют, привлекают к уголовной, административной ответственности — это один аспект, — высказался после объявления мобилизации министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. — Но если сейчас мне пытаются сказать, что у сотен тысяч россиян вдруг случилось религиозное, божественное откровение, что воевать не хорошо, что писать в соцсетях об уничтожении Украины нехорошо, то такие аргументы, думаю, никто не примет".

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал в своем Твиттере: "Русские должны остаться и сражаться. Против Путина".

Страны Балтии и Польша заблаговременно — еще с 19 сентября — позаботились о закрытии границ для въезда россиян с краткосрочными визами. Исключения из правил — минимальные (см. здесь). Попытки незаконно пересечь границу пресекаются на корню. Заявки на статус политического беженца в Латвии были приняты, но, как отметил министр внутренних дел Кристапс Эклонс, сама по себе мобилизация — не повод для предоставления убежища. Правительство Латвии сегодня рассмотрит его предложение об объявлении чрезвычайной ситуации в некоторых приграничных с Россией краях.



Появилась информация о том, что Эстония не впускает даже россиян со вторым израильским паспортом. Показательной стала история 38-летнего гражданина РФ, который ночью 26 сентября пересек на сапборде водную границу с Эстонией в устье реки Нарва. Пограничники его поймали, выписали административный штраф и отправили обратно в Россию. "Это был незаконный переход границы, который был совершен из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией", — сказал глава эстонской погранслужбы Ээрик Пургел.

Основной европейский поток бегущих от мобилизации все эти дни шел через финскую границу, хоть страна дипломатические ведомства и сократили на 90% выдачу новых туристических виз. За выходные в страну въехали 17 тысяч россиян. В понедельник — еще около 8 тысяч.

При этом группа из более чем 40 сенаторов Франции высказались, что Европа должна помочь: непредоставление убежища бегущим русским может сыграть на руку Путину, подпитывая его повествование о враждебности Запада к России. "Закрытие наших границ не соответствует ни нашим ценностям, ни нашим интересам".

Власти Германии почти сразу назвали уклонение от мобилизации веской причиной для "положительного рассмотрения заявления" о политическом убежище. И то же правило намерены распространять на дезертиров. Германский министр юстиции заявил, что каждый, кто ненавидит путь Путина и любит демократию, желанен в его стране. Собственно, такой подход к россиянам, которые добровольно сдадутся в украинский плен, обещал и Владимир Зеленский. Насильно обменивать российских дезертиров на украинских пленных не будут.

Что говорят на уровне Евросоюза?



Единого мнения на уровне Евросоюза пока нет. Напротив, мнения — диаметрально противоположные и неоднозначные.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил телешоу De Zevende Dag в воскресенье, что блоку не стоит широко открывать свои двери для тех, кто спасается от призыва: "Думаю, что сейчас в Европе не может быть намерения сказать "да" всем россиянам, которые отказываются от военной службы из соображений совести или не согласны с режимом в России… Мы уже практически не выдаем визы россиянам, и я хочу, чтобы так и осталось… Было бы плохим сигналом в отношении многих украинских беженцев, которых мы приняли в нашей стране, внезапно начать принимать и русских".

Некий официальный представитель Евросоюза, пожелавший остаться неизвестным, выразил опасения агентству Reuter, что открытие границ может вызвать сильное миграционное давление на восточном фланге ЕС и риски для безопасности, что таким образом могут проникнуть российские агенты и организовать провокации или вступить в гибридную войну. С другой стороны, отказ от взаимодействия обескуражит тех россиян, которые настроены против Путина, добавил чиновник.

Что говорят европарламентарии Латвии?



"Лично я считаю, что это только вопрос времени. Потому что массы, которые покинут Россию, если граница не будет закрыта по решению России, — это реальная угроза Европе", — прокомментировала на LTV нерешительность коллег по Европарламенту Сандра Калниете ("Новое единство"). Она всецело поддерживает решение Латвии не принимать "людей, которые удобно сидели на диванах, а сейчас не готовы воевать", и считает, что отзыв на конвенцию по беженцам 1951 года — полностью не к месту.

Иябс добавил, что понимание этого вопроса в Европе развивается достаточно быстро и к позиции Прибалтики присоединяются и другие страны, не имеющие прямой границы с Россией.

Калниете напомнила, что понимание Европы про иракских беженцев, которых гнал сюда Лукашенко, тоже развивалось очень постепенно. И никаких санкций в отношении стран Балтии, кроме красивых фраз о том, что они "вроде как нарушили их догматичные взгляды", не было принято. Комментируя гуманный настрой германских политиков, Калниете сказала: "У Германии вообще проблемы с принятием реальности — это тяжелое историческое наследие".

Коллегу по Европарламенту поддержал и Иварс Иябс (AP): "Мобилизацией Путин пытается замаскировать, что он проигрывает войну. Принудить Европу сесть за стол и говорить. Сегодня это безнадежно. В приоритете Латвии — принять украинских беженцев. У нас нет такой вместимости, чтобы индивидуально проверять (россиян) на границе. К тому же весь мир для них не закрыт — есть Центральная Азия и Грузия…"

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране "в связи с ситуацией в Украине". Российский глава заявил, что призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе. Прежде всего, речь шла о тех, кто служил в рядах вооруженных сил, а также имеет определенные военно-учетные специальности и опыт. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов". Но реально уже видно, что набор в армию ведется хаотично, без соблюдения каких-либо правил по специальностям и возрасту.

За протесты против призыва по всей России задержано более 2000 человек, сообщает независимая мониторинговая группа ОВД-Инфо. Появились сообщения о том, что Россия собирается закрыть выезд для людей, состоящих на учете в военкоматах. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что таких решений на данный момент не принято", а Минобороны РФ 26 сентября сообщило, что мобилизация не предусматривает "ограничений на передвижение граждан".

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