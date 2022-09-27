Министр финансов Литвы снизила проценты для бизнеса за отсроченные налоги

Министр финансов Гинтаре Скайсте, реагируя на давление на бизнес, вызванное международными ценами на энергоносители, сегодня установила новые годовые процентные ставки по договорам налогового кредита для бизнеса, снизив их с 3,65 проц. до 0,05 проц. Новые процентные ставки на следующий квартал вступят в силу с 1 октября, говорится в сообщении министерства.

"Компании, испытывающие финансовые трудности из-за значительного роста цен на энергоносители на международных рынках, с 1 октября будут иметь больше возможностей для стабилизации своего положения – мы значительно снизили проценты по налоговым кредитам, сделав инструмент отсрочки уплаты налогов более привлекательным", – отметила министр финансов Г. Скайсте.

Также дополнительно будет пересмотрен порядок выдачи налоговых кредитов с целью его упрощения.

В Законе об администрировании налогов указано, что с налогоплательщиками, находящимися в затруднительном положении, может быть заключен договор о налоговом кредите, что позволяет погасить задолженность в более поздний срок, чем это предусмотрено в соответствующем налоговом законодательстве. За отсрочку уплаты налогов начисляются проценты, которые устанавливает министр финансов.

Размер процентов устанавливается на основе средневзвешенной годовой процентной ставки государственных казначейских векселей, выпущенных с аукциона в предыдущем квартале. Последний раз процентная ставка устанавливалась в 2015 г., поскольку после первого квартала 2015 г. процентная ставка государственных казначейских векселей больше не публиковалась.

Вступающие в силу с 1 октября новые процентные ставки являются временным решением на ближайший квартал. Министерство финансов намерено представить поправки в закон, которые привяжут проценты по отложенным налогам с более актуальным размером.

Министерство финансов совместно с Государственной налоговой инспекцией (ГНИ) в соответствии с критериями, определенными Еврокомиссией, также анализирует и рассчитывает возможности применения налоговых отсрочек для предприятий, 10 проц. от общих издержек которых составляют затраты на электроэнергию и газ. Соответствующие решения будут представлены в ближайшее время.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!