Глава МИД Литвы призывает НАТО говорить о четком ответе на возможное применение Россией ядерного оружия

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис призвал НАТО четко говорить о том, что Альянс ответит, если Россия решит применить ядерное оружие.

Об этом министр заявил в интервью Fox News Digital.

По словам Г. Ландсбергиса, НАТО должно "очень четко говорить о возможном ответе в случае... применения ядерного оружия".

"Это не обязательно должен быть ядерный ответ. Однако я думаю, что возможны разные реакции, которые не обостряли бы конфликт еще больше... но давали бы очень четкий ответ", - сказал министр.

Он добавил, что Россия может вызвать ядерную катастрофу в Восточной Европе и без ядерного оружия.

"Мы должны помнить, что Владимир Путин на оккупированной территории Украины уже контролирует атомную электростанцию​, которую можно использовать как оружие. Поэтому это беспокоит и многих соседей Украины, и страны, расположенные рядом с ней", - заявил Г. Ландсбергис.

ЭЛЬТА напоминает, что на прошлой неделе президент России пригрозил применением ядерного оружия. Тогда в обращении к народу он утверждал, что применит такое оружие, если для России возникнет "угроза".

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