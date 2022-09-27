Парламентская оппозиция требует объяснений по поводу россиян, пересекших границу Литвы

Во вторник оппозиция Сейма потребовала от министров объяснений относительно граждан России, пересекших границу, после публикации данных о том, что за последнюю неделю их прибыло почти 10 тысяч человек, несмотря на запрет на въезд в Литву российским туристам.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил на заседании Сейма, что большинство из них едут в Литву в рамках Калининградского транзита или являются водителями-дальнобойщиками, работающими на предприятиях других стран, для которых сделаны исключения.

"Мы начали сессию с первого вопроса, премьер-министр обратилась за продлением чрезвычайного положения и было подчеркнуто, что мы это мы делаем для того, чтобы не допустить граждан России в Литву. Сегодня же мы слышим, что почти 10 тысяч граждан России въехали в Литву, не допустили только 150", — заявил перед утверждением повестки дня заседания Сейма представитель оппозиционных "аграриев" Дайнюс Гайжаускас.

"Где руководитель чрезвычайной ситуацией? Вы его видели? Билотайте, премьер-министр, кто-нибудь? Я бы хотел, чтобы в повестку дня срочно был включен вопрос о выяснении того, почему российские граждане стекаются в Литву, и даже не начинать сессию без выяснения вопроса", - добавил он.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, председательствующая на заседании, поинтересовалась у представителя "аграриев", "какие есть доказательства того, что российские граждане стекаются" и какое конкретное предложение парламентария по повестке дня.

Министр иностранных дел, участвовавший в заседании Сейма, тогда ответил, что большая часть прибывающих проходит транзитом в Калининград, а также это и другие граждане России, которые могут пересекать границу в соответствии с договоренностями Литвы, России и Евросоюза.

"У Литвы есть международное обязательство, согласно которому через границу пропускают следующих на поезде граждан России в Калининград. Их подсчитывают (...) Через границу пропускают граждан России с Шенгенскими визами, которые находятся за рулем грузовых транспортных средств, принадлежащих третьим странам, то есть не России, а возможно Литве и другим государствам, потому что российские транспортные средства попросту находятся под санкциями", – сказал Ландсбергис.

"Но в любом случае количество лиц, пересекающих границу, именно из этих двух групп. Людей, путешествующих в туристических целях, чаще всего не пускают", – отметил он.

Распределение среди не впущенных

По данным, предоставленным BNS Службой охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), на прошлой неделе в Литву в среднем впускали по1260 граждан России в день.

Почти половина из них - около 650 - имеют документы калининградского транзита, до 28% или у 360 человек обладали шенгенскими визами, около 17% или 210 граждан России имели вид на жительство в стране Европейского Союза.

Еще 35 россиян или 3% из потока прибывших имели литовские национальные визы. Остальные – лица, путешествующие без виз, то есть моряки и консульские работники, прибывшие в Клайпедский порт с аттестатами аккредитации государств Шенгенского соглашения.

Представитель СОГГЛ по связям с общественностью Саулюс Некрашявичюс сообщил BNS, что около 40% допущенных граждан России в сентябре были водители грузовиков.

"Конечно, что поток отличается при сравнении дней недели друг с другом, а колебания (...) составляли от 1004 до 2021 прибытия", — сказал он.

Всего за неделю, когда действовали ограничения, в Литву прибыло 9896 граждан России. Это почти на 45% меньше, чем прибыло до тех пор.

Между тем, за неделю во въезде в Литву было отказано 153 россиянам.

Ряд других представителей оппозиции также заявили, что требуют от министра внутренних дел Агне Билотайте ответов на вопросы о российских гражданах, пересекших границу на вечернем заседании сейма.

Спикер Сейма пояснила, что вопросы министрам задаются по отдельной процедуре, а для этого их нужно представлять в письменном виде.

С минувшего понедельника в страны Балтии и Польшу допускаются только лица, соответствующие утвержденным правительством критериям: российские дипломаты, диссиденты, сотрудники транспортных компаний, члены семей граждан ЕС, а также россияне с видом на жительство или долгосрочной национальной визой из страны Шенгенского соглашения.

Также граждане России могут продолжать ездить в Калининградскую область и обратно через Литву транзитными поездами.

Запрет на въезд граждан России предусмотрен в принятом Сеймом постановлении об объявлении чрезвычайного положения на границе между Россией и Беларусью. Он будет действовать как минимум до 16 декабря включительно.

Страны региона ввели ограничения на въезд для россиян, поскольку Москва продолжает свое вторжение в Украину.

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