В Тельшяе пьяный мужчина стал виновником ДТП

В Тельшяе совершенно пьяный мужчина стал виновником ДТП, в результате которого пострадал другой водитель и 14-летняя девочка.

Полиция сообщает, что 26 сентября, после 19 ч. в Тельшяе, на ул Швесос, пьяный (3,72 промилле) 38-летний водитель Audi A6, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с ехавшим по главной дороге автомобилем Audi A3. Автомобиль пьяного водителя заехал на тротуар, повредил забор дома, снес дорожный знак.

В ДТП пострадали 37-летний водитель Audi A3 и 14-летняя пассажирка.

Виновнику ДТП грозит уголовная ответственность, штраф и лишение прав на год.

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