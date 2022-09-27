В Пабраде на производственном предприятии произошел взрыв есть пострадавшие

В Пабраде на производственном предприятии произошел взрыв, пострадали двое мужчин.

27 сентября, в 9.42 ч., пожарным-спасателям сообщили о взрыве на ул. Вильняус, в Пабраде. Предполагалось, что взорвалось технологическое оборудование на предприятии.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала, что на месте выяснилось, что взорвалось оборудование для производства добавок для асфальта из целлюлозы. Помещение было задымлено.

По предварительным данным, двоих пострадавших увезли в больницу.

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