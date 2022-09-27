Россияне массово уезжают из страны, но не все готовы их принять

Число бегущих из России растет: только в страны, принимающие россиян без виз, уехало больше 1/4 млн. жителей РФ. Границу не закрыла Финляндия и уже в выходные увидела невиданное прежде количество россиян. Литва опасается, что бегущие из России станут пятой колонной, и намеревается усилить охрану границы со стороны Калининградской области и Беларуси. Однако Западные страны распахивают двери перед россиянами. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что на этой неделе РФ, вероятно, закроет свои границы.

Весной президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что надо было серьезнее относиться к предуреждениям стран Восточной Европы относительно России. Несколько недель назад подобное звучало и из уст председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Но сейчас все начинается сначала.

Восточные соседи закрывают двери перед бегущими от мобилизации россиянами, а Германия принимает их, с таким же предложением выступили и Нидерланды.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на это дипломатично.

"Я думаю, формируется новый способ слышать страны Балтии. Привычки до конца еще не сформировались", – сказал он.

В минувшую пятницу Финляндия объявила, что намерена ограничить въезд россиян, но решение еще не вступило в силу, поэтому в выходные финны наблюдали такое, чего прежде никогда не видели. В субботу и воскресенье в Финляндию приехали 17 000 россиян. Это в два раза больше, чем неделей ранее. Но когда запрет Финляндии вступит в силу, по суше россияне не смогут покинуть родину.

"Наши западные партнеры иногда забывают, что они, приглашая приехать в Германию или Испанию или еще куда-то, должны сначала понять, что нет иного способа приехать к ним, как только на самолете, поскольку есть пять стран, с которыми граничит Россия, они свои границы закрыли", – сказал в понедельник Ландсбергис.

Россияне могут летать в ЕС, например, через Стамбул. Но, по словам министра, эти возможности ограничены.

"Тысячи дополнительно не могут улететь на тех же самолетах, которые сейчас есть, из того же аэропорта, нет такой возможности", – сказал Ландсбергис.

По словам пограничников, в Литву дезертиры пока не пытались въезжать, а вот в Латвии уже были такие случаи.

Мобилизация в России обсуждалась и на заседании Государственного совета обороны 26 сентября.

"Ситуация в связи с этим в регионе ухудшается, но уровень военной опасности не изменился. Он по-прежнему оценивается как низкий", – сказал советник президента Кястутис Будрис.

Было решено обновить план прикрытия границы. И не только путем усиления охраны границы с Калининградской областью, физический барьер на границе с Беларусью в этом году портили больше 300 раз. В этом участвуют и белорусские пограничники.

Председатель парламентского Комитета по правам человека Томас-Витаутас Раскявичюс одобрил позицию Литвы. Бегущим от мобилизации россиянам помощь не полагается.

"На нынешнем этапе невозможно доказать, что дезертиры столкнулись с каким-то бесчеловечным отношением", – сказал LNK депутат.

Литва утверждает, что принятие российских дезертиров было бы не только моральной проблемой, но и вопросом нацбезопасности.

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс прибавил, что никто не может опровергнуть, что таким образом Владимир Путин хочет создать пятую колонну Европе.

"Мы уже давно знаем об агентах КГБ, которые есть в разных столицах Европы, в странах ЕС, они действуют активно. Их постоянно активизируют, поэтому там происходят те или иные события. И поэтому такое предположение нельзя исключить", – сказал Синкявичюс.

Больше всего россиян уезжает туда, где не нужны визы - около 260 000 человек. Огромные очереди стоят на границе России и Грузии.

Глава МО Анушаускас считает, что Россия на этой неделе может закрыть свои границы - после окончания псевдореферендумов.

В социальных сетях видно, что на границу с Грузией прибыли российские военные. ФСБ сообщает, что это нужно для того, чтобы поддерживать порядок.

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