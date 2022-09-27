Советник президента объяснил позицию Литвы в отношении бегущих от мобилизации россиян

Российское общество должно отказаться от шовинизма, путинизма и российского фашизма и научиться жить со своими соседями, сказал советник президента Литвы Кястутис Будрис. Он сказал, что его удивляет апатичность российского общества – оно так и не воспротивилось войне в Украине, которая идет больше чем полгода.

"На самом деле удивила их апатичность к происходящему, их одобрение войны, которую ведет их страна", – сказал Žinių radijаsсоветник президента, отметив, что эмоции в российском обществе и панику можно считать индикаторами будущих процессов.

"Я бы считал это индикаторами будущих процессов, когда в той или иной форме общество этого государство должно будет выйти из стадии шовинизма, путинизма и российского фашизма и перейти к нормальному сосуществованию с соседями. Это будет очень болезненно. В истории есть лишь несколько таких примеров, мы их видели", – сказал Будрис.

Он прокомментировал и решение Литвы не впускать бегущих от мобилизации россиян.

"В основе позиции Литвы лежит установка, что мобилизация не может быть единственным поводом для того, чтобы впускали россиян с визами или предоставляли им убежище. Потому что в данной ситуации мы оказались в том числе и потому, что идет война, которую одобряет российское общество, и потому что российское общество на нее почти не реагирует. У Литве есть нормальная позиция, в основе которой лежат ценности и политическая подоплека", – сказал советник президента.

Напомним, что в минувшую среду Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, поэтому жители России стали массово уезжать из страны.

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