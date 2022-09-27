По его словам, для этого можно использовать и физические методы.
"Месседж заключается в том, что мы ищем и будем искать способы предотвращения такой деятельности, а в случае необходимости - и физически", — заявил во вторник Ziniu radijas главный советник президента по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис.
"Мы не бессильны, и если мы где-то неспособны предотвратить, мы должны найти возможности и способы, чтобы это остановить, потому что это вопрос национального достоинства и национальной безопасности", — сказал он.
"У нас не одно учреждение и не одно умное должностное лицо, и мы обязательно найдем решения, как это можно сделать", — сказал советник.
По его словам, нынешняя ситуация в регионе такова, что нельзя допускать нарушений государственной границы и порчи литовского имущества.
"Мы понимаем, что внедрение дополнительной системы пограничного контроля и других мер, а также создание условий для более качественного патрулирования со стороны сотрудников Службы охраны госграницы Литвы, плюс возможность использования других учреждений — это совокупность мер, которая должна снизить численность подобных происшествий. Но она совершенно неприемлема и является продолжением тех мстительных, неразумных решений, которые мы видели с в прошлого года", - заявил Будрис.
Ситуация на границе с Беларусью обсуждалась на заседании Госсовета по обороне в понедельник.
По информации министра внутренних дел Агне Билотайте, зафиксировано около 300 случаев повреждения забора, и только в сентябре их было 120.
По данным Литвы, белорусские должностные лица занимаются этим и для того, чтобы помочь мигрантам нелегально пересечь границу Литвы.
Литва установила ограждение с колючей проволокой на границе с Беларусью, чтобы защитить себя от потока нелегальной миграции. По словам официальных лиц, нелегальная миграция организована минским режимом и расценивается как гибридная атака на Литву.
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