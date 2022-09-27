В этом году уже обанкротилось больше предприятий общественного питания, чем за 2020-2021

В связи с тем, что Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы во вторник организует в Вильнюсе акцию протеста против отмены продления льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для компаний, занимающихся этим бизнесом, президент ассоциации Эвалда Шишкаускене сообщила, что за первое полугодие текущего года в стране уже обанкротилась 81 компания в секторе общепита - это больше, чем за 2020-2021 годы. По ее словам, банкротств будет еще больше, если правительство отменит льготу по НДС.

По словам Шишкаускене, без льготной ставки НДС бизнес будет массово закрываться.

"По данным Creditinfo, в первом полугодии уже произошло 81 банкротство предприятий общественного питания против 67 банкротств за предыдущие два года. Тогда цены на энергоносители были не такими высокими, а сейчас мы работаем в минус, затраты превышают доходы. Бизнес будет массово закрываться, и это не угроза", — сказала BNS в понедельник Шишкаускене, которая в настоящее время работает в управляющей компании гостиницы.

"И гостиницы думают о закрытии, в Паланге зимой практически все закрывается, и гостиницы в Вильнюсе рассматривают", - добавила она.

По словам Шишкаускене, протест призван привлечь внимание правительства к положению гостиниц и ресторанов – по ее словам, этот бизнес находится на краю пропасти, потребность в оборотных средствах только растет из-за увеличения минимальной заработной платы, растущих затрат на электроэнергию и по другим причинам.

"Зарплаты растут, НДС внесет вклад, миллионы отложенных налогов и энергоносители тоже ударили. В таких условиях малому бизнесу выжить невозможно", - сказала Шишкаускене.

По данным ассоциации, коммунальные налоги для сферы общественного питания за два года выросли в 2,3 раза, на сырье - на 51%, расходы на заработную плату - на 25%. Кроме того, рестораны также испытали шок из-за увеличения в 7-8 раз коммунальных платежей за последние 8 месяцев.

Власти не вникали в ситуацию перед принятием решений, у них нет веских аргументов для отмены льготы по НДС, считает глава ассоциации.

Она также заявила, что правительство недооценивает текущую ситуацию, которая не является хорошей, и предприятиям общепита потребуется как минимум еще несколько лет, чтобы полностью оправиться от пандемии коронавируса.

"И война ударила по сектору сильнее, чем по другим, мы не увидим особого восстановления еще год или два. А у правительства есть ощущение, что ничего не произошло, все нормально. Все видели переполненные посетителями кафе на улице Вильняус в течение нескольких месяцев летом, но те люди, которые стоят за напитками, не являются результатом сниженного НДС, потому что за алкоголь платят 21%", - пояснила BNS Шишкаускене.

Так как правительство не намерено продлевать льготный тариф ставки НДС в 9% со следующего года на услуги общественного питания и льготы для гостиниц, ассоциация организует во вторник в Вильнюсе акцию протеста, которая пройдет на площади возле Дома правительства, с участием работников ресторанного бизнеса со всей Литвы.

Ассоциация сообщает, что в настоящее время в Литве работает более 7 тысяч ресторанов и кафе, в них трудоустроены более 37 тыс. человек, и еще 14 тыс. - в гостиницах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!