Литовские рестораны готовятся к акции протеста

Литовская ассоциация гостиниц и ресторанов приглашает на акцию, во время которой хочет показать властям реальное положение этой сферы. Акция состоится 27 сентября, с 11:00 до 13:00 ч. на площади Винцаса Кудирки в Вильнюсе, пишет madeinvilnius.lt.

Правительство сообщило, что с 2023 года увеличит НДС для гостиниц и ресторанов. Решение принимается без учета реальной ситуации. По данным ассоциации, за два года коммунальные услуги для сектора общепита подорожали на 125%, сырье – на 51%, а зарплаты на 25%. Рестораны за 8 месяцев столкнулись с повышением коммунальных расходов на 600-700%.

"Этой акцией мы хотим обратить внимание правительства на то, что бизнес находится на краю бездны, – сказала глава ассоциации Эвалда Шишкаускене. - Мы с лихвой выполнили обязательства перед правительством: трудоустроили больше 5000 человек, 25% подняли зарплаты, 40-50% сектора вытащили из тени. Мы говорим о необходимости сохранить 9% НДС для заведений общепита. От этого зависит судьба десятков тысяч людей. Будет ли у них работа. Будут ли они платить налоги. Или уйдут в тень, или обанкротятся. Мы идем, чтобы напомнить – бизнес это не слово в словаре, а реальные люди, которые или переживут решения властей, или пополнят ряды безработных".



К сожалению, не реагируют и на аргументы сектора, что рост НДС приведет к росту цен на продукцию, а для жителей эта ноша станет неподъемной. Это загонит предпринимателей назад в тень, сейчас рестораны всеми силами стараются снизить рост, но внутренних резервов почти не осталось. Ведь только себестоимость сырья выросла на 30%, а цены подняли только на 15%.

В Литве сейчас работают 7025 кафе и ресторанов. В них работают больше 37 000 человек. По сравнению с прошлым годом росло количество работников в них и доходы, но сам бизнес до сих пор не отошел после пандемии, он связан финансовыми обязательствами. За 8 месяцев 2022 года зафиксирован 81 случай банкротства в этом секторе, это в два раза больше, чем в ковидные 2020 и 2021 годы вместе взятые.

В 22 из 27 стран ЕС действует льготный НДС для заведений общепита.

Ассоциация предлагает правительству Литвы учесть высказанные аргументы и оставить в силе льготный 9% НДС, пока ситуация не станет под контролем.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!