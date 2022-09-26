Советник президента Литвы: ситуация с безопасностью в регионе ухудшается, но уровень военной угрозы низкий

Главный советник президента Кястутис Будрис после созванного в понедельник заседания Государственного совета обороны (ГСО) заверил, что хотя общая ситуация с безопасностью в регионе ухудшается, уровень военной угрозы остается низким.

"На заседании был один вопрос – это ситуация с безопасностью в регионе и действия Литвы. Должны ли мы принимать какие-то дополнительные меры? Сегодня члены Государственного совета обороны констатировали, что Россия, объявляя мобилизацию, а также организуя так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, намеренно занимается эскалацией ситуации и нагнетает напряженность в регионе", - сказал К. Будрис на пресс-конференции в офисе президента.

Советник главы страны подчеркивает, что уровень военной угрозы продолжает оставаться низким.

"Мы расцениваем, что в результате ситуация в регионе ухудшается, но уровень военной угрозы остается неизменным, мы продолжаем оценивать его как низкий. Все эти действия со стороны России в первую очередь направлены на изменение ситуации в Украине", - заверил он.

По его словам, в ходе встречи члены ГСО заслушали информацию и оценки разведывательных органов, а также предоставленную Министерством внутренних дел информацию об изменениях ситуации на границе Литвы с Беларусью и Российской Федерацией.

"Как известно, реагируя на объявление мобилизации в Калининграде, в разных регионах России, наверное, во всех регионах России, возникает обеспокоенность. Однако мы не видим, чтобы это нашло отражение в намерении пересечь территорию Литвы", - сказал К. Будрис.

"И позиция Литвы сохраняется, что уклонение от военной обязанности и мобилизации не является и не будет основанием для въезда в Литовскую Республику по гуманитарным причинам или единственным основанием для получения убежища в Литовской Республике. Мы продолжим этого придерживаться. Конечно, если ситуация на границе изменится со стороны России, если будет принято решение об ограничении выезда граждан, мы также примем различные меры усиления", - добавил он.

"Уклонение от военной службы не должно быть причиной для въезда в ЕС или Литву"

Старший советник президента Гитанаса Науседы Кястутис Будрис подчеркивает, что глава страны не поддерживает возможность допуска в страну граждан России, уклоняющихся от мобилизации.

"Президент придерживается позиции, что уклонение от военной службы не должно быть причиной для въезда в Евросоюз или на территорию Литвы", - после заседания Государственного совета обороны (ГСО) сказал К. Будрис.

По словам советника президента, уклонение от военной службы не является достаточным основанием для утверждения, что человек не поддерживает агрессию Кремля.

"Мы считаем, что это недостаточное основание для того, чтобы говорить, что люди в Российской Федерации, покидая территорию, выражают свое неодобрение военной агрессии в Украине. Есть все другие средства, которыми они могут показать это и остановить эту войну. Это и ценностная, и политическая позиция, и, в конце концов, практическая позиция, потому что, наверное, проще где-то говорить, далеко от Российской Федерации. У нас есть граница с Российской Федерацией, и мы приняли решение, что граждан России мы не пропускаем", - добавил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!