Сообщение поступило 25 сентября, в 15.01 ч.
Указывалось, что самолет упал в Шяуляйском районе, в деревне Даргайчай, в полях.
Сообщалось, что трагедии удалось избежать, люди сами покинули самолет.
Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, выяснилось, что упал самолет Aeroprakt. В нем находились двое взрослых и малолетний ребенок. Никто из них не пострадал.
Пожарные-спасатели отключили аккумулятор.
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