Глава Минобороны: Литва поставила Украине 50 БТР M113

Всего в Украину уже прибыло 50 подаренных Литвой бронетранспортеров М113, при рассмотрении дальнейшей военной поддержки необходимо будет консультироваться с союзниками по НАТО, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Что касается военной поддержки Украины, то Литва ее поддерживала и будет поддерживать. Напомню, что буквально три дня назад наша бронетехника, которую мы отправили, достигла Украины, и сейчас этой стране передано 50 бронетранспортеров М113", - сказал Анушаускас журналистам по итогам заседания Государственного совета по обороне (ГСО) в понедельник.

По его словам, на совете не обсуждался вопрос о возможной военной поддержке Украины, обсуждалась ситуация в регионе - мобилизация, возможные просьбы о предоставлении убежища гражданами России.

Министр также подчеркнул, что Литва рассматривает дальнейшую возможную поддержку Украины консультируясь с партнерами по НАТО, так как стране необходимо выполнять и свои обязательства перед Альянсом для обеспечения безопасности военнослужащих, дислоцированных в Литве.

"Наша армия — это армия НАТО, ее боеспособность также важна для наших союзников, которые находятся здесь. В итоге каждое обсуждение, если оно касается сокращения потенциала, отдачи, приходится обсуждать, как будем компенсировать, причем с союзниками. Есть много вопросов, которые не могут быть решены очень быстро", - сказал министр.

Новостной портал 15min со ссылкой на источники сообщил в понедельник, что украинцы обратились к литовцам с просьбой передать им новое вооружение - артиллерийские системы PZH 2000, системы ПВО NASAMS и другие БТР M113.

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