Начало трансляции в 13.00.
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После выпуска новостей обсуждаем с послом Украины в Японии Сергеем Корсунским реакцию на ядерные угрозы России США и других стран, напряженную ситуацию между Китаем и Тайванем, санкции Японии против России.
Начало трансляции в 13.00.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!