Эфир Delfi с послом Украины в Японии: реакция США на ядерные угрозы России, Китай и Тайвань

ru.DELFI.lt

После выпуска новостей обсуждаем с послом Украины в Японии Сергеем Корсунским реакцию на ядерные угрозы России США и других стран, напряженную ситуацию между Китаем и Тайванем, санкции Японии против России.