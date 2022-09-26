Соцдем призывает правительство спасать жителей Литвы от голода: достаточно денег не будет никогда

Председатель Социал-демократической партии (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте не скрывает недовольства тем, какие решения на фоне роста цен принимает власть правых. По ее словам, правящие не раз отклоняли предложения оппозиции, мотивируя тем, что бюджет – не резиновый. Но руководствоваться следует настоящими приоритетами – спасать жителей Литвы от грозящего голода, подчеркивает В. Блинкявичюте.

На состоявшейся в субботу конференции СДПЛ в Йонаве политик также сказала журналистам, что не понимает и упреки правящих президенту Гитанасу Науседе, высказавшему мнение по поводу решений, касающихся стабилизации цен в энергетике. Необоснованными считает В. Блинкявичюте и нежелание премьера обновить состав правительства.

Она не согласна с аргументами, что бюджет "не резиновый" – денег нет никогда. В. Блинкявичюте в принципе отклоняет аргументы правящих, что в нынешних условиях государство не может бросаться деньгами. Сейчас следует руководствоваться приоритетами защиты жителей Литвы от голода, считает она.

"Денег нет никогда. Их не будет достаточно никогда: ни в плохие, ни в хорошие времена. Есть приоритеты, а приоритет сейчас – это живущий в Литве человек, получающий недостаточные доходы, когда цены выросли в три-четыре раза", – сказала журналистам В. Блинкявичюте.

"Правительство обязано найти решения, чтобы человек в Литве не умирал от голода или молодежь не эмигрировала", – добавила она.

По словам В. Блинкявичюте, оппозиция прилагает все усилия, чтобы с ростом энергоцен были приняты соответствующие решения, однако все рычаги для реального решения проблемы – в руках правительства.

"Оппозиция не только говорит, оппозиция и регистрирует поправки к законам, представляет предложения, обратилась к премьер-министру со своими предложениями. Но мы в оппозиции, а все рычаги в своих руках, с огромными аппаратами министерств, у правящих. Вот почему они спят", – сказала В. Блинкявичюте.

Состав правительства должен меняться

В. Блинкявичюте не стала конкретизировать, от услуг каких министров премьеру следует отказаться в первую очередь.

"Не моя обязанность говорить, какие министры не могут работать, так как если бы премьером была я, то многих из них никогда не выбрала бы в министры. Они не видят людей, не чувствуют реальной ситуации, не умеют работать в команде, не могут договориться между собой, вводят в заблуждение людей и не принимают нужных решений", – не пожалела критики лидер СДПЛ.

Не согласна с критикой президента

Не согласна В.Блинкявичюте и с критикой правящих президента Гитанаса Науседы, якобы в контексте проблем он встал на сторону оппозиции.

"Президента выбирали жители Литвы и он руководитель нашей страны. Думаю, он представляет в первую очередь тех людей, о которых забывает правящее большинство", – сказала политик.

Она сожалеет, что консерваторы склонны нападать на тех, кто высказывает неблагоприятное для них мнение.

"Это плохо, особенно в это сложное время, когда надо сесть за общий стол", – считает В.Блинкявичюте.

В субботу не конференции в Йонаве социал-демократы обсуждали вопросы войны в Украине, рост цен, кризис в энергосекторе, приближающийся отопительный сезон, а также назвали своих кандидатов на посты мэров на предстоящих в марте будущего года выборах в самоуправление страны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!