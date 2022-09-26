Литовские пограничники на границе с Беларусью развернули 109 нелегальных мигрантов

В воскресенье сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не впустили 109 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь литовско-белорусскую границу.

В соседней Латвии пограничники предотвратили проникновение на территорию страны 11 нелегальных мигрантов, польские пограничники – 54.

С начала этого года литовские пограничники не впустили в страну 7863 нелегальных мигранта. С августа прошлого года, когда пограничникам было предоставлено право не пропускать мигрантов из Беларуси, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, в Литву из соседней страны не впустили около 16 тыс. нелегалов.

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