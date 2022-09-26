Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис сообщил, что в воскресенье, 25 сентября, из 1330 россиян в Литву не впустили 13.
Всего за неделю в Литву въехали 9896 граждан РФ.
В Латвию за неделю не впустили 48 россиян из 2075 приехавших, в Эстонию до субботы не впустили 155 россиян (прибыли за это время 10 236).
С 19 сентября в Литве, Латвии, Эстонии и Польше действует запрет на въезд российских туристов через внешние границы Европейского союза (ЕС).
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