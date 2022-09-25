Такого хаоса в Литве еще не было: заявки на компенсации подают и жители с зарплатами 2000-3000 евро

В Литве не смолкают дискуссии о том, что в некоторых городах отопление в этом году будет очень дорогим, поэтому жители уже сейчас подают заявки на компенсации, в муниципалитетах стоят очереди. Работники муниципалитетов принимают по несколько сот человек в день.

В этом году счета за отопление в Литве меньше не станут, наоборот, во многих городах отопление подорожает.

Вильнюс намерен использовать для отопления мазут, чтобы уменьшить счета жителей.

Хороших новостей нет и в Клайпеде. Уже сообщалось, что отопление там подорожает. Такие же новости ждут и жителей других городов Литвы.

Правительство продлила 0 НДС на центральное отопление на ближайшие два сезона.

С сентября жители могут подавать заявки на компенсации отопления.

Представитель Паневежского муниципалитета Вилма Раткявичюте сказала Delfi, что жители не стали ждать отопительного сезона и приносят документы уже сейчас, ежедневно приходит около 100 человек.

По словам Раткявичюте, люди обеспокоены. Если раньше за компенсациями приходили в основном пенсионеры, многодетные семьи, то сейчас ситуация изменилась.

"Сейчас к нам обращаются и люди с зарплатами 2000–3000 евро", – сказала она. По ее словам, пока компенсацию назначают на 3 месяца, только пенсионерам сразу на весь сезон - на 6 месяцев, чтобы ее можно было назначить всем на весь сезон, правительство этот порядок уже одобрило, сейчас соответствующее решение должен принять парламент.

Однако все равно и сейчас приходит много людей. "Люди ждут в очередях, другие регистрируются на прием, ждут 10-25 минут, уже сейчас регистрация открыта и на декабрь", – сказала Раткявичюте.

Похожая ситуация наблюдается и в Шяуляе. Представитель местного муниципалитета Аушра Гайлюнене сказала Delfi, что люди приходят, звонят, обращаются по интернету.

"Отопительный сезон еще не начался, но мы уже обслуживаем по 300-400 человек в день. Кто обращается, пока неизвестно, это выяснится, когда людям назначат компенсации", – сказала он.

Представитель Каунасского муниципалитета Эрика Качюлене сказала, что и к ним обращаются, как пенсионеры, так и семьи с детьми, люди со средними доходами и жители с высокими доходами.

"Уже сейчас обращается немало людей. В каждом старостве мы принимаем больше чем по 100 человек в день, отвечаем на 300 звонков. В прошлом году в это время поступило 697 заявок, а сейчас – 2058", – сказала она, заметив, что на визит сейчас можно зарегистрироваться только на ноябрь, раньше все места заняты.

Вильнюсский муниципалитет ежедневно обслуживает около 500 человек.

"Если сравнивать сентябрь в прошлом году с этим сентябрем, то в Вильнюсе число людей выросло почти в 4 раза. В прошлом году за 24 сня обратились 1724 жителя, а в этом до 16 сентября – уже 6504", – подсчитали представители муниципалитета.

Люди приезжают в центр обслуживания клиентов и обращаются по эл. почте. В центре нет предварительной записи, надо ждать в порядке живой очереди, иногда до 2 часов.

"Большая часть приходящих - пенсионеры, а также получатели социальной помощи, работающих люди, семьи с детьми", – отмечают представители муниципалитета.

Очень важно, что компенсации за отопление жителям назначают независимо от способа отапливания жилья. Значит, что компенсация полагается как клиентам с центральным отоплением, так и тем, кто отапливается дровами, газом, электричеством и т.д. Кроме того, сообщалось, что компенсацию смогут получить и люди со средними доходами. На нее, по имеющимся сведениям, смогут претендовать 2/3 работающих жителей.

Эту информацию Delfi подтвердили и специалисты Соцмина.

Ранее Соцмин уже делился примером, какую компенсацию может получить домашнее хозяйство:

пенсионер со средней пенсией по старости (с обязательным стажем) 513 евро и живущий один пенсионер в квартире площадью не больше 50 кв. м должен платить за отопление не больше 7,20 евро.

семья из 4 человек (2 взрослых и 2 детей) с доходами 1099 евро "на руки" (две минимальные зарплаты) за квартиру площадью не больше 70 кв. м ничего не должна платить, 100% компенсирует государство.

семья из 4 человек (2 взрослых и 2 детей) с доходами 2174,80 евро "на руки" (две средние зарплаты) за квартиру площадью не больше 45,51 евро.

семья из 5 человек (2 родителей и 3 детей) с доходами 2724,45 евро "на руки" (две средние зарплаты и одна минимальная) за квартиру площадью не больше 80 кв. м должна платить не больше 43,71 евро.

семья из 3 человек (одинокий родитель с 2 детьми) с доходами 2174,80 евро "на руки" (2 средние зарплаты) за квартиру площадью не больше 60 кв. м должна платить не больше 53,16 евро.

семья из 3 человек (двое родителей и 1 ребенок) с доходами 1637,05 евро (1 средняя и 1 минимальная зарплата)за квартиру площадью не больше 60 кв. м должна платить не больше 34,58 евро.

Жители могут получить компенсации за отопление, горячую воду и холодную воду. Они должны обращаться за компенсациями в муниципалитет или через систему www.spis.lt.

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