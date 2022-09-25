Из-за массового мероприятия в Вильнюсе ограничено движение транспорта

25 сентября с 7 до 20 ч. запрещено движение транспорта от перекрестка ул. Витауто и А.Мицкявичаус, по Жверинскому мосту и на участке проспекта Гедиминаса от ул. А.Гоштауто до Й.Тумо-Вайжганто и ул. А.Гоштауто от А.Тумено до Й.Ясинскё. Будет запрещен въезд на эти участки улиц, пишет madeinvilnius.lt.

Во время мероприятия до 20 ч. по другой трассе будет ходить 56 автобус. Со стороны Вилкпедес он будет ехать по ул. А.Гоштауто, Гинею, а потом сворачивать на Гележинё Вилко и по обычному маршруту. Назад автобус будет ехать по той же дороге. 56 автобус не будет останавливаться на остановках "Площадь Независимости" и "Бизнес треугольник" (Verslo trikampis), однако будет останавливаться на остановке "Проспект Гедиминаса" на ул. Гележинё Вилко.

Массовое мероприятие "Ходьба" – это мероприятие, привлекающее тысячи людей, оно предназначено для тех, кто любит ходьбу и понимает, насколько важно ходить. Участники могут выбрать трассы протяженностью 5, 10 или 25 км. Мероприятие бесплатное.

Организатор мероприятия ЗАО Pitlane и Вильнюсский муниципалитет.

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