Врач Сантаришкской клиники: мы готовимся к нескольким сценариям

В Литве растет число новых случаев коронавируса, однако ситуация в реанимациях не критическая. О том, что ждет в этом сезоне в плане COVID–19, в интервью на Žinių radijas рассказал врач Сантаришкской клиники Валдас Печелюнас.

"Из того, что нам известно, мы можем делать кое-какие прогноз. Первое – очень большая часть популяции получила иммунитет – благодаря вакцинации – около 80%. Второе – много людей в Литве и переболело коронавирусом. И что благоприятно для сегодняшнего момента - волна ковид была большой во время омикрона, на тот момент это было неблагоприятно, много людей пострадало, но эффект иммунизации сохранился", – сказал врач.

"Со временем иммунитет снижается. Поэтому надо говорить о его укреплении. Один способ натуральный – переболеть, второй – вакцинация. Сейчас вакцинируют обновленными вакцинами. Этот процесс должен защитить от больших волн", – продолжил он.

Печелюнас сказал, что врачи считают, что осенью 2022 года волна ковида не должна быть такой большой, как прежде.

"Даже если и будет много больных, мы знаем, что вакцинация хорошо защищает от тяжелых форм болезни и смерти. Но со временем защита уменьшается", – отметил врач.

Собеседник заметил, что условия осенью ухудшаются из-за начала учебного года и похолодания.

По словам Печелюнаса, в Литве, в отличие от других стран ЕС, немного людей прививаются от коронавируса.

"Бустерную дозу получили всего 32% жителей Литвы. И привились они давно. Прошло полгода, поэтому действие вакцины снизилось. Но в любом случае, это лучше, чем ничего", – заметил врач.

По его словам Сантаришкскоая клиника готовится к нескольким сценариям.

"Мягкому, среднему и плохому. Если бы мы могли делать точные прогнозы, то хватило бы одного сценария. Но это невозможно. Пока радует и успокаивает то, что нет ярко выраженных новых форм", – сказал печелюнас.

"В ближайшие 2–3 месяца до Нового года у нас, скорее всего, не будет проблем с новыми формами. А если появится новая форма – будет рост числа больных, ведь дети ходят в школы. Сейчас люди болеют, но в больницы попадают немногие - чаще всего пожилые люди. Их количество в больницах в последнее время удвоилось. Согласно прогнозам, такой рост будет наблюдаться и в ближайшие недели", – сказал Печелюнас, заметив, что нет и признаков того, что болезнь становится менее опасной.

По его мнению, наибольшее влияние на развитие дальнейших событий будет иметь вакцинация.

Он напомнил, что жители должны помнить, что ковид опасен не только на первом этапе, но и последствиями для организма.

По словам Печелюнаса, в Литве растет количество больничных, выдаваемых по причине заболевания ковидом, это сказывается и на экономике.

Он отметил, что люди, которые привиты четырьмя дозами, иногда умирают реже, чем те, кто привит тремя дозами.

"Это еще один плюс четвертой дозы", – сказал врач.

Сейчас, по его словам, о четвертой дозе должны задуматься люди старшего возраста и жители с сопутствующими заболеваниями.

Печелюнас также рекомендовал носить маски в помещениях, где много людей.

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