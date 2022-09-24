В каждом месяце 2022 года из Литвы эмигрировало больше граждан, чем за то же время в 2021 году

В каждом месяце 2022 года со сентября из Литвы эмигрировало больше жителей, чем в тот же период прошлого года, сообщает Департамент статистики.

С начала января до конца августа в 2021 году из Литвы уехали 11 133 гражданина. По предварительным данным, за тот же период 2022 года Литву покинули 18 345 жителей.

Доцент Вильнюсского университета Ирма Будгинайте-Мачкине сказала, что этому может быть несколько причин.

"Во-первых, этот период был более благоприятным для переселения в другую страну, поскольку стало меньше ограничений, связанных с Covid-19", – сказала она.

"Во-вторых, из-за роста цен в 2022 году части жителей Литвы стало сложно прокормить себя/своих домочадцев. Это тоже могло побудить людей искать возможности работать за границей и продержаться в финансовом плане", – заметила социолог.

Третья причина, по ее мнению - война в Украине.

"Перед лицом геополитических угроз в регионе часть молодых жителей Литвы может выбрать учебу за границей или работу за границей, если у них есть возможность работать удаленно", – сказала Будгинайте-Мачкине.

По предварительным данным, в июле этого года из Литвы уехали 2603 человека. Это самый высокий показатель с сентября 2019 года.

"Во-первых, важно заметить, что рост эмигрантов в июле-сентябре наблюдается последние несколько лет", – отметила социолог.

По ее словам, в этот период обычно уезжают семьи с детьми, чтобы успеть к началу учебного года, и студенты.

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