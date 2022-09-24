В Вильнюсе проходит мероприятие с участием военной техники НАТО

На окраине Вильнюса (ул. Галвес, 120) 24 сентября проходит мероприятие с участием военной техники Литовской армии и НАТО Armyday fest 1, по дорогам будут ездить танки, броневики и внедорожники.

Организаторы мероприятия Armyday указали, что участники мероприятия смогут увидеть оружие и военную технику ЛА и НАТО.

Военную технику - машины пехоты Vilkas, танки Abrams, гаубицы PzH 2000 и военные внедорожники Humvee, JLTV - на дорогах будет сопровождать военная полиция.



Свою деятельность на мероприятии представят учебный полк Литовского гетмана Януша Радзивилла, военная академия им. генерала Йонаса Жемайтиса. На мероприятии будут проходить разные состязания. Организация "Свободные стрелки Каунасского округа" дадут испытать пушку XVIII и выстрелят из нее.

Мероприятие началось с 11 ч. на ул. Гальвес, 120, в Вильнюсе.

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