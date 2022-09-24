Результаты опроса преподнесли сюрприз: это долгая история

Результаты социологического опроса преподнесли сюрприз – жители больше всего хотели бы видеть на посту главы государства экс-президента Далю Грибаускайте.

Три года назад президентом Литвы стал Гитанас Науседа. Новейший опрос показал, что во время следующих выборов жители голосовали бы за Далю Грибаускайте.

Опрос проводился по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai. Его результаты показали, что за Грибаускайте намеревались голосовать 17,2% участников опроса, а за Науседу - 15,65%.

Нынешний премьер Ингрида Шимоните занимает в рейтинге третье место - 8,4%, еще 6% намерены голосовать за Игнаса Вегеле, за экс-премьера Саулюса Сквернялиса – 5,6%.

Около 50% участников опроса либо не намеревались голосовать, либо намеревались голосовать за другого политика.

"Это долгая история. У многих жителей Грибаускайте ассоциируется с человеком, который своими действиями останавливает зло и решает проблемы", – сказал LNK политолог Лаурас Белинис.

Он рекомендует действующему президенту Науседе не придавать этим рейтингам большого значения.

"Президент дает присягу выполнять определенные функции, а не завоевывать высокий рейтинг. И выполнение этих функций - непростое дело, особенно сейчас, в нынешней сложной ситуации. Это война, послепандемический хаос", – сказал политолог.

Сама Грибаускайте в июле 2022 года заявила, что ушла из активной политики и дала понять, что в президентских выборах участвовать не планирует.

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