В клайпедской гостинице полиция разоружила агрессивного мужчину

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Foto: DELFI / Jaunius Matonis

В Клайпеде, в гостинице на ул. Х.Манто, в пятницу, 23 сентября. В полицию сообщили, что пьяный мужчина демонстрирует пистолет.