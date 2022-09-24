По словам главы компании Миндаугаса Пиворюнаса, цены на услуги корректируют каждый год с учетом инфляции, динамики курса валюты и административные расходы, связанные с регулированием и безопасностью.
"Когда мы корректируем цены, мы можем инвестировать в инфраструктуру и технологии, чтобы гарантировать надежные, устойчивые решения", – сказал он.
По данным компании, цены зависят от условий в конкретной стране.
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