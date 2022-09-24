В Литве представлен первый многоквартирный дом для аренды

На рынке аренды жилья в столице спрос по-прежнему превышает предложение. Обществу был представлен первый многоквартирный дом, все квартиры в котором сдаются в аренду. Дом находится в микрорайоне Шнипишкес, в квартале Новый Скансен, между улицами Жальгирё и Линкмяну. На первом этапе предлагают 124 квартиры в проекте Lumi namai, которым управляет компания эстонского капитала Lumi Capital.

Первые арендаторы поселились в этом доме в конце августа, все квартиры планируют заселить до начала 2023 года. Оборудованные квартиры площадью 25-96 кв. м пригодны как для семей с детьми, так и для людей, которые держат домашних животных. В квартирах есть холодильники, стиральные машины, духовки, посудомоечные машины, шкафы в коридоре и в спальне.

По словам Реели Симсон, представителя Lumi Capital, остальную мебель, занавески и детали интерьера по своему вкусу смогут установить и оборудовать сами клиенты. В случае необходимости создадут возможность менять интерьер – перекрасить стены, поменять светильники.

"Мы следим за ситуацией в Вильнюсе и реагируем на нее, видим, что растет спрос на жилье высокого качества, а на рынке таких проектов не хватает, особенно новых. Мы также хотим предложить то, чего другие не предлагают – гибкость – квартиры для семей с маленькими детьми, для людей с домашними животными и т.д. Кроме того, в таких домах, которые построены для аренды, люди могут жить столько, сколько хотят, а не сколько хотят арендодатели", – сказала Симсон.

Сейчас цены в проекте Lumi namai колеблются от 750 евро за квартиру площадью 36,6 кв. м до 1500 евро за квартиру площадью 96,4 кв. м. За дополнительную плату можно арендовать место для парковки машины в подземном гараже и кладовку.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!