Поток обращающихся за компенсацией за отопление увеличился во всех самоуправлениях, в столице – почти в 4 раза

По мере приближения холодного сезона во всех самоуправлениях увеличилось число людей, обращающихся за компенсацией за отопление, утверждает президент Ассоциации самоуправлений Миндаугас Синкявичюс. По его словам, наибольшее количество заявок фиксируется в крупных городах, в Вильнюсе поток обращающихся увеличился почти в четыре раза.

"В настоящее время поток обращающихся за компенсациями за отопление увеличился во всех муниципалитетах. В частности, интерес к компенсациям увеличился после сообщений министерств о том, что подать заявку можно только один раз перед началом отопительного сезона и она будет выделена на весь отопительный сезон. Это заинтересовало наших граждан и побудило их не ждать, а обращаться", - Эльте сказал М. Синкявичюс.

По его словам, только в Вильнюсском городском самоуправлении по сравнению с сентябрем прошлого года количество заявок увеличилось в 3,7 раза.

"В прошлом году в Вильнюсе с 1 по 24 сентября было подано чуть более 1 700 заявок, а за аналогичный период этого года уже 6 500 обращений", - сказал президент Ассоциации самоуправлений, добавив, что аналогичная ситуация и в других городах.

"В Каунасе увеличилось в 3 раза, в Клайпеде чуть более чем в 2 раза. Если не смотреть на наши основные крупные города, а посмотреть, скажем, на Висагинас, то даже в относительно небольшом самоуправлении число обращений за компенсациями увеличилось более чем в два раза", - отметил М. Синкявичюс.

М. Синкявичюс отмечает, что хотя обращаться за компенсациями можно на сайте и по электронной почте, все же, по его словам, около 70 проц. заявок подаются непосредственно в самоуправлениях. А это, по словам М. Синкявичюса, создает неудобства.

Хотя точное начало отопительного сезона определить сложно, М. Синкявичюс надеется, что к этому времени все заявки будут удовлетворены.

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