"Водитель М.И. 2001 г.р. после ДТП был доставлен в больницу. Он был трезвым. Какие травмы он получил, могут указать только врачи", – сказала Банене.
Через несколько дней он должен был явиться на заседание в Клайпедский окружной суд. Он попал в ДТП 23 сентября, в 11 ч.
Молодой человек не справился с управлением грузового микроавтобуса и врезался в дерево. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
Напомним, что юношу судят за то, что он пытался изнасиловать несовершеннолетнюю и сломал ей челюсть. На тот момент он и сам был несовершеннолетним. В момент совершения преступления он был пьян.
После инцидента он отрицал свою вину.
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