Удовицкому разрешено выкупить у "Беларуськалия" 30% акций BKT

Игорь Удовицкий, крупнейший акционер Терминала насыпных грузов (Biriu kroviniu terminalas, BKT), переваливавшего раньше удобрения ограниченного западными санкциями белорусского производителя удобрений "Беларуськалий", сможет приобрести 30% контролируемых "Беларуськалием" акций BKT и получить единоличный контроль над предприятием, сообщил в пятницу Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба).

"Намечающаяся концентрация не создаст или не укрепит доминирующее положение, или существенно не ограничит конкуренцию на соответствующих рынках", — говорится в сообщении СК.

Чуть ранее Удовицкий сообщил BNS, что после выкупа акций надеется до осени следующего года отгрузить около 10 млн тонн украинского зерна. По его словам, BKT предложил Украине свои мощности по отгрузке зерна — компания, которая до февраля этого года грузила миллионы (тонн) удобрений "Беларуськалия", но потеряла их из-за западных санкций, могла бы, по его словам, грузить около 1 млн тонн украинского зерна в месяц.

30% акций BKТ принадлежит "Беларуськалию", 5% - Удовицкому напрямую и 65% - ему же косвенно, через швейцарскую компанию Hasenberg, 100% акций которой принадлежит контролируемому Удовицким латвийскому предприятию Fortis Asset Management.

"Беларуськалий" купил 30% акций BКТ за 30 млн долларов США весной 2013 года.

BKT, который в последние годы грузил примерно 11 млн тонн продукции "Беларуськалия" на суда, прекратил эту деятельность в феврале этого года из-за санкций Европейского союза и США, а также из-за решения правительства Литвы о том, что договор между "Беларуськалием" и Литовскими железными дорогами (Lietuvos gelezinkeliai) представляет угрозу для национальной безопасности страны.

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