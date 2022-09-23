Торговые сети об изменениях на прилавках: кое-что не производят, беспокойство вызывает одна фабрика

В Литве значительно выросли цены на электроэнергию, поэтому некоторые производители вынуждены останавливать производство или отказываться от некоторых товаров, сказали представители торговых сетей.

Представитель Rimi Lietuva Габриэле Шеренене сказала, что сеть постоянно общается с поставщиками и обновляет информацию о товарах, которые они поставляют. Она не скрывала, что из-за роста цен на сырье и электроэнергию, проявляется реакция производителей - они оптимизируют ассортимент, отказываются от менее популярных товаров.

"Такие действия характерны для кризиса, компании меняют приоритеты", – заметила она, но не могла сказать, в каком сегменте уменьшился ассортимент.

"Таких случаев немного, ситуация не критическая – отдельные явления в сегменте сыров, мясных изделий, бульонов", – заметила Шеренене.

Представитель Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что их поставщики пока не прекратили производство каких-то товаров, но беспокойство вызывает тот факт, что из-за повышения цен на электричество какое-то время не работала фабрика Grigeo Klaipėda.

"Они останавливали производство. Отсюда другая проблема - некому сдавать макулатуру", – сказал Рилишкис.

Редакция выяснила, что фабрика уже возобновила прием макулатуры и работу.

"Они перестали быть гибкими в плане цен и предложений. Но это понятно, сейчас они не могут быть гибкими. Раньше они предлагали скидки, акции, а сейчас нет, нет на это денег. Хорошо, что это товар с большим сроком годности, у них еще есть запасы", – сказал Рилишкис.

Представитель сети Iki Вайда Будрене сказала, что пока в их магазинах все товары сохранились.

То же самое сказала и представитель сети Maximа Эрнеста Дапкене.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите заверила, что они пока ни с какими сбоями в поставках товаров не столкнулись.

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