Глава Минздрава Литвы заявил, что пандемия коронавируса в стране преодолена

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис заявил в пятницу, что "с медицинской точки зрения" пандемия коронавируса преодолена.

"С медицинской точки зрения пандемия уже преодолена. Человечество имеет вакцины, мы знаем, что надо делать, у нас есть программы тестирования, мы полностью обеспечены вакцинами, наука ответила практически на все вопросы, которые нам нужны", - сказал министр журналистам.

По его словам, проблема только в том, что среди тяжелобольных в больницах в основном непривитые люди.

"Когда мы говорим о политическом аспекте окончания пандемии, мы видим, что не только в Литве, но и во многих странах Европейского Союза (ЕС) правительствам и министерствам больше не нужно принимать какие-то специализированные решения, не нужно планировать карантины, закрытия", - сказал Дулькис.

По словам министра, необходимо бороться с последствиями пандемии коронавируса, связанными с долгосрочным психологическим самочувствием после длительного ковида.

Аналогично высказался по этому поводу и президент США Джо Байден, который недавно заявил, что пандемия в его стране закончилась.

Между тем, Еврокомиссар Стелла Кириакидес, ответственная за здоровье и безопасность пищевых продуктов, которая также участвовала в пресс-конференции с Дулькисом, заявила, что страны Сообщества должны готовиться к зиме.

"От меня вы никогда не слышали, что пандемия закончилась. Я могу подтвердить, что в последние недели число установленных случаев снижается, но, как я уже упоминала ранее, мы не должны терять бдительность", - сказала член ЕК.

По ее словам, лучшей защитой является вакцинация как первичными, так и адаптированными вакцинами.

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