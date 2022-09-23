На литовско-белорусской границе растут очереди грузовиков

Очереди грузовиков на литовско-белорусской границе продолжают расти, количество ожидающих в некоторых пунктах пограничного контроля превысило три сотни.

По данным Дирекции пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) Литвы, утром в пятницу в пункте Медининкай (Каменный Лог) досмотра ожидали 337 грузовиков (в четверг утром – 285 грузовиков), в Шальчининкай (Бенякони) – 233 грузовика (в четверг утром – 208 грузовиков). В Медининкай водителям приходится ждать въезда в Беларусь около 33 часов, в Шальчининкай – около 22 часов.

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На пограничном КПП Райгардас (Привалка) ждут 340 грузовиков (в четверг утром - тоже 290 грузовиков), которым предстоит стоять в очереди 35 часов. На пункте Лаворишкес (Котловка) в очереди 120 фур, ждать досмотра придется 12 часов.

На КПП Кибартай (Чернышевское) въезда на территорию Калининградской области Российской Федерации ждут 18 грузовиков (в четверг утром было 23 грузовика), которым предстоит простоять около 2 часов.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, около 50 грузовиков ждут на пункте Привалка, 60 грузовиков в Каменном Логе, 20 грузовиков в Беняконях и 20 грузовиков в Котловке. Очередей на КПП Видзы нет.

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