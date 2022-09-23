В деревне Пеленишкес (Пакруойский район) произошло лобовое столкновение школьного микроавтобуса и Mercedes Benz Sprinter, которым управлял мужчина (1965 г.р.) и трактора John Deere 7410 (водитель 1984 г.р.).
В ДТП пострадали пятеро учеников. 16-летняя и 12-летняя девочки были госпитализированы. 12-летний и 11-летний мальчики, а также 13-летняя девочка лечатся амбулаторно.
Обстоятельства ДТП уточняет полиция.
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