Президент: Литва предлагает иностранным ИТ-компаниям прекрасную инвестиционную среду и широкий выбор специалистов

Продолжается визит президента Литовской Республики Гитанаса Науседы в Нью-Йорк. В четверг президент встретился с главой американской технологической компании Palantir Technologies Алексом Карпом. На встрече обсуждались перспективы развития бизнеса в Литве и планы компании, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

На встрече с главой американской компании по разработке программного обеспечения президент приветствовал решение открыть офис в Литве в начале этого года.

"Литва может предложить иностранным компаниям прекрасную инвестиционную среду и широкий выбор талантливых специалистов в области информационных технологий. Наша экономика быстро растет, быстро внедряет инновации и движется к целям устойчивого развития. Мы продемонстрировали устойчивость нашей экономики к кризисам во время пандемии COVID-19", - отметил Г. Науседа.

Президент подчеркнул, что экосистема информационных технологий Литвы быстро растет и расширяется: развивается инфраструктура, растет число совместных проектов предприятий и университетов, растут ряды талантливых специалистов, расширяется сфера искусственного интеллекта – все это делает Литву особенно привлекательным местом для развития ИТ-бизнеса.

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