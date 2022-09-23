Глава МИД Литвы: лучший ответ на путинское бряцание оружием – спокойствие и решимость

В пятницу Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призывал международное сообщество не отворачиваться от новых военных преступлений Владимира Путина и призвать агрессора к ответу за его действия.

"Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, открыто покушается на безопасность и основанный на правилах миропорядок — основополагающие принципы Совета Безопасности, и ее угрозы — главная причина этой встречи", — обратился Ландсбергис в четверг в Нью-Йорке к участникам заседания Совет Безопасности ООН от имени стран Балтии.

Министр иностранных дел Литвы отметил, что Россия изо дня в день нарушает принципы ООН и стала "синонимом безумной жестокости, терроризма и геноцида".

По словам Ландсбергиса, обнаруженные в Изюме следы российской жестокости настолько шокируют, что большинство следует естественному инстинкту отвернуться, но сейчас международное сообщество не может и не должно этого делать.

"Вчера мир проснулся со звучанием новых угроз Путина об эскалации агрессии. Объявленная в России мобилизация - это война против русского народа. Страх, шантаж, манипуляция - вот то немногое оружие, оставшееся в арсенале России. Запугивание — единственная тактика России. Но нам не нужно бояться. Лучший ответ на бряцание путинского оружия — это спокойствие и решительность", — сказал Ландсбергис.

По словам министра иностранных дел Литвы, осуждение международным сообществом не остановит преступлений, совершенных Россией, поэтому международные организации должны использовать все механизмы для предания гласности российских преступлений и недопущения безнаказанности.

Он также указал, что последствия войны России против Украины ощущаются во всем мире, поскольку Украина является крупнейшим экспортером зерна, кукурузы и подсолнечного масла.

"Мы должны четко заявить: нехватка продовольствия в мире — это следствие войны России против Украины и блокады украинских портов, а не международных санкций", — отметил литовский министр.

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