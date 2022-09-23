Эфир Delfi — итоги недели с европарламентарием Пятрасом Ауштрявичюсом

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Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели, европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс. Обсуждаем: будет ли ЕС помогать россиянам, которые не хотят идти на войну, санкции в отношении России, как Европа готовится к зиме.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!