Мужчина с инфарктом не дождался помощи в больнице и скончался

В апреле прошлого года 56-летний житель Марцинкониса (Варенский район) почувствовал боль в груди. Болела и спина, правый бок, поэтому близкие вызвали скорую. Они и не подозревали, что их отец домой из больницы не вернется.

В редакцию обратилась дочь этого мужчины Эвелина и сказала, что если бы не халатность врачей, ее отец был бы жив.

"У папы начались боли в правом боку, в спине, в области груди. Вся боль была сосредоточена справа. У него когда-то была межреберная невралгия, он сказал, что боль похожа. Он был в сознании. Решил, что надо вызывать скорую", – рассказала женщина.

Сразу же возникли подозрения, что у мужчины инфаркт, но скорая приехала только через 40 минут.

"Фельдшер не установила инфаркт, с этого все и началось. Поскольку не было такого диагноза, не было решения госпитализировать пациента. Сделали кардиограмму, сказали, что не видно инфаркта, возможно, это межреберная невралгия. Предложили пройти исследования в приемном отделении Варенской больницы. Даже лекарств не дели", – сказала Эвелина.

В приемном отделении пришлось ждать два часа.

"И это, как потом выяснилось, при том, что первая кардиограмма все же показала инфаркт. Здесь повторили кардиограмму, она снова показала инфаркт, провели обследование", - рассказывала женщина.

Пациента в палату не положили, лечение не назначили. Поскольку действовал карантин, близких рядом не было. Только через два часа больного положили в реанимацию.

"В реанимации провели тромболитическую терапию. У папы даже не взяли письменное согласие. После этого состояние ухудшилось. Тогда решили на реанимобиле везти в Сантаришкес", – sakė pašnekovė.

В Варене была проведена интубация трахеи, после чего пациента увезли в Сантаришкес, но там ему уже ничем не могли помочь. Мужчина впал в кому и умер.

Близкие стали искать ответ на вопрос, действительно ли больному нельзя было помочь?

"Мы поняли, что что-то не так, не могут человека с инфарктом, с болью в груди держать два часа. Мы обратились к адвокату. В больницу папу привезли в 12 ч., в реанимацию его положили в 14 ч., там он пробыл до 15 ч. В Сантаришкской клинике он был в 20 ч.", – рассказала Эвелина.

По ее словам, ошибку допустили врачи трех звеньев - фельдшер скорой помощи, врач приемного отделения и реаниматолог.

Государственная служба аккредитации подтвердила, что пациент умер из-за халатности врачей.

"В выводах сказано, что врачи не смогли оценить состояние пациента, это признак некомпетентности. Кроме того, врачи медлили, а в такой ситуации важно время. Возможно, это было потому, что пациент был в сознании. Если бы помощь была оказана своевременно, то таких последствий не было бы", – сказала Эвелина.

По ее словам, отец работал лесничим, был крепким и сильным мужчиной. Его смерть подействовала на всю семью.

"Врачи работают дальше, их не отстранили, хотя должны были. Все факты в выводах против них", – рассказала женщина.

Варенская больница этот случай не комментировала.

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