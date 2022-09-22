Главком ВС Литвы: решение РФ о мобилизации свидетельствует о кадровых проблемах

Решение России о частичной мобилизации не является неожиданным, оно показывает кадровые проблемы этой страны в войне против Украины, считает командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис.

"Ничего неожиданного или непредвиденного не произошло, просто заметно, что у российской армии действительно большие проблемы с комплектованием личного состава, восстановлением своих потерь, вообще комплектованием своих частей на войне. Мы должны были ожидать этого шага, мобилизации, какой бы она ни была, частичной или нет", — сказал командующий армией журналистам в четверг во время посещения военных, патрулирующих границу с Беларусью.

В ответ на мобилизацию Литва повысила уровень боевой готовности армейских Сил быстрого реагирования, а на следующей неделе также будет созван Госсовет по обороне во главе с президентом Гитанасом Науседой.

Командующий армией подчеркнул, что эта мобилизация охватывает всю территорию России, в том числе Калининградскую область, граничащую с Литвой, и укомплектованные здесь части, скорее всего, будут брошены в зону боевых действий. Однако, по его словам, Литва также должна быть готова и к непредвиденным сценариям.

"Там будут комплектоваться подразделения. Я предполагаю, и сама логика говорит о том, что эти части будут укомплектованы с целью их транспортировки, чтобы они могли отправиться в районы операций, на войну с Украиной. Но мы должны быть готовы на случай, если эти подразделения будут укомплектованы, и на случай чего-то непредвиденного, чтобы мы могли вовремя среагировать, а не принимать меры, когда уже слишком поздно", - сказал он.

По его словам, видно, что Россия теряет захваченные территории в Харьковской области, украинцы в контрнаступлении отвоевывают часть территорий под Луганском.

"Конечно, Россия уже неспособна к обороне, поэтому им нужны кадры. Те кадры, которые там были, - их вытеснили украинцы, они уже не способны продолжать участие в войне - либо отступили, либо были уничтожены, либо попали в плен, либо у них просто не хватило техники, оружия в том объеме, сколько требовалось. Такие причины вынудили их (проводить мобилизацию — BNS)", — сказал Рупшис.

По его словам, возникает вопрос, в состоянии ли Россия обеспечить вооружением и техникой 300 тыс. потенциально мобилизуемых военных, включая подразделения тылового обеспечения, логистики.

Он не исключил, что Россия будет игнорировать военную практику и отправлять в бой неподготовленных солдат.

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