Жителям Западной Европы – выплаты по 100-300 евро, жителям Литвы – повышение минималки и ННМ

Все больше стран Европы перед лицом энергетического кризиса выплачивают своим жителям однократные пособия в размере 100, 200 или 300 евро. В Литве такой вариант помощи пока не рассматривается, говорят о повышении минимальной зарплаты и необлагаемого налогами минимума (ННМ), благодаря чему некоторые работники в 2023 г. будут платить меньше налогов.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), из-за роста цен на ископаемое топливо расходы европейских домашних хозяйств в 2022 году должны увеличиться на 7%.

В объявленном 29 июле анализе сказано, что больше всего на энергию тратят чехи (16,1%), меньше – финны (6,1%).

В каждой стране затраты на энергетику зависят от общего уровня доходов. Например, в Чехии 10% жителей с самыми высокими доходами тратят на энергетику 12,6% доходов, а 10% с самыми низкими доходами – 18,8%. В Финляндии этот показатель составляет 5,2 и 5,1%.

В Литве, по данным МВФ, расходы на энергетику составляют в среднем 10%. 1/10 жителей с самыми большими доходами тратит на энергетику 8,7% доходов, а 1/10 с самыми низкими – 10,6%.

Расходы на энергоресурсы – это расходы на уголь, электричество, газ, горючее и т.д. В анализе МВФ сказано, что в 2022 г. расходы домашнего хозяйства на уголь должны в среднем увеличиться на 49,9%, на электричество – на 72,5%, на газ – на 121,6%, на бензин – на 36,3%, на дизельное топливо – на 39,2%.

Для защиты потребителей от роста цен правительства разных стран предпринимают разные меры.

Одна из самых простых – однократные выплаты. Аналитический центр Bruegel получил данные, согласно которым в Австрии домашним хозяйствам выплатят по 150 евро. "Малоимущим выплатят в два раза большую сумму", – сказано в отчете.

Во Франции однократное пособие в размере 100 евро выплатят 5,8 млн. домашних хозяйств, которые уже получили купоны на энергетику.

В Греции в апреле малоимущим пенсионерам уже выплатили по 200 евро.

В Германии жителям в ближайшее время должны выплатить по 300 евро.

По данным Bruegel, в Латвии 150 000 самых уязвимых хозяйств в ноябре и декабре получат по 15 и 20 евро на оплату счетов за электричество и газ.

Представитель Госконтроля Литвы Ярослав Мечковский сказал, что госфинансы ограничены из-за долгосрочных расходов, если нет источников, из которых их можно пополнить, то будет расти государственный долг.

"Еврокомиссия напоминает всем странам, что можно и нужно быстро и эффективно реагировать на ситуацию, но такие средства помощи не должны длиться больше нескольких месяцев из-за тяжкого бремени бюджета и стремления к сокращению расходов энергетики. Поэтому в случае с Литвой надо иметь в виду, что однократные пособия увеличат долг государства, а при росте процентной ставки, обслуживать долг будет недешево.

Все средства помощи должны иметь четкую цель. Очень важны перспективы социальной справедливости и адекватности, например, если однократные пособия выплатить всем, то действительно ли их получат те, кто в них больше всего нуждается", – заметил он.

Староста фракции свободы Витаутас Миталас напомнил, что правительство одобрило повышение ННМ, это увеличит доходы людей с небольшими зарплатами.

Правительство Литвы сообщило, что с 1 января 2023 года минималка увеличится до 840 евро "на бумаге", а ННМ – до 625 евро, все, кто "на бумаге" получает 840-1704 евро будут каждый месяц получать на 24,48 евро больше "на руки".

"В Литве всем компенсируют цены на электричество, это стоит дорого. Компенсация за отопление – также предоставляется большому кругу жителей", – сказал он.

Больше подробностей о том, какую дополнительную помощь получат жители Литвы, выяснится, когда парламент начнет обсуждать бюджет на 2023 год. Бюджет начнут рассматривать с 11 октября.

Премьер-министр Ингрида Шимоните ранее говорила, что на компенсации в следующем году потребуется больше 1 млрд. евро.

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