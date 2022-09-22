В Вильнюсе виадук и мост раскрасили в цвета российского флага

BNS ru.DELFI.lt

Foto: Bendruomenės archyvas

В Вильнюсе, в районе Григишкес, 22 сентября виадук, мост и здание раскрасили в цвета российского флага. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.