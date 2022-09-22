Сейм Литвы в первом чтении одобрил нулевой НДС на отопление на два сезона

В четверг Сейм Литвы принял в первом чтении предложение правительства о применении нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на централизованное отопление еще на два зимних сезона.

За поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость по представлении проголосовали 111 депутатов, девять парламентариев воздержались.

Поскольку некоторые депутаты выражали обеспокоенность тем, что льгота предусмотрена только для централизованного отопления, премьер-министр Ингрида Шимоните подчеркнула, что государственная компенсация за электричество и газ в этом году выше, чем льгота НДС.

В четверг премьер-министр призвала депутатов Сейма не рассматривать другие предложения о том, как частично или полностью компенсировать из бюджета НДС на электроэнергию и газ, используемые для отопления.

«Цена, которая установлена, если мы говорим об электроэнергии, составляет 33 цента за киловатт-час – это устанавливает Государственный совет по регулированию энергетики на это полугодие. В реальности она уже не соответствует рыночной цене, так как была рассчитана путем оценки прогнозов, которые были лучше фактической оптовой цены на данный момент. Если оценивать реальную цену на рынке, то сейчас она составляет 46 центов, цена, которую платят люди, ограничена 24 центами», - сказала премьер-министр на заседании Сейма в четверг.

«Сегодня компенсация, применяемая государством к ценам на электроэнергию, выше любого существующего в природе налога на добавленную стоимость, потому что она компенсирует практически половину реальной цены, и 30%от цены, установленной Советом по регулированию энергетики, что определенно больше, чем любой НДС», — добавила она.

Между тем, разница между рыночной ценой на газ и ценой, которую платят потребители, по ее словам, составляет примерно четыре раза.

«Я настоятельно призываю членов Сейма не рассматривать предложения, которые ничего не решают, потому что масштаб проблемы совершенно другой», — сказала Шимоните.

Она подчеркнула, что цены на отопление различаются в муниципалитетах из-за разных способов отопления, поэтому, по словам премьер-министра, единственной горизонтальной мерой является компенсация НДС.

Председатель комитета Сейма по бюджету и финансам Миколас Маяускас сообщил, что комитет поддерживает предложение правительства.

«Члены комитета приняли решение, аргументируя это тем, что это регулируемая сфера и все льготы достаются потребителям. Он также ссылался на то, что, по общему правилу, нельзя отказываться от центрального отопления, а его цена и бремя непосильны», - сказал на встрече Маяускас.

Член фракции Социал-демократической партии в Сейме Раса Будбергите заявила, что проект хороший и нужный, учитывая чрезвычайную ситуацию, но оппозиция представляет свои предложения так, чтобы не выделялась только часть населения.

Министр финансов Гинтаре Скайсте заявила, что согласно текущим тенденциям, цены на топливо остаются высокими, поэтому предлагается применять компенсации именно к централизованному отоплению, поскольку цены на него регулируются.

По данным Минфина, госбюджет потеряет около 54 млн евро из-за льготы по НДС в отопительный сезон 2022-2023 годов евро, а в сезоне 2023-2024 - еще 57 млн. евро при условии сохранения цен на уровне первого полугодия 2023 года.

Льгота будет действовать с 1 октября 2022 и 2023 годов по 30 апреля 2023 и 2024 годов.

Автор Эрика Алондярите-Казлауске

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