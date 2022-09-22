Опрос: после подорожания электричества 16% жителей Литвы значительно снизили его потребление

Из-за подорожания электроэнергии 16% жителей Литвы значительно снизили ее потребление. Еще 48% жителей немного снизили потребление. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного компанией Spinter tyrimai.

Пока свои привычки не изменили, но планируют это сделать 19% респондентов, 16% не намерены экономить и не экономят, сообщает заказчик исследования компания Elektrum Lietuva.

По данным компании, экономию жителей и бизнеса уже отражают счета – Litgrid сообщает, что 1-19 сентября в стране использовали 563 ГВт/ч, или на 7% меньше, чем в тот же период год назад (608 ГВт/ч).

По данным Литовского агентства энергетики, бизнес и жители понемногу стали снижать расходы в конце августа, к 1 сентября потребление снизилось на 5%.

По данным опроса, значительно или немного потребление электричества снизили 43-49% жителей всех возрастов, около 20% жителей старшего возраста (старше 46 лет) и около 55% – старше 56 лет.

Не планируют менять свои привычки в основном жители 36-45 лет (21%) и 18-25 лет (17%).

Женщины чаще чем мужчины экономят электричество (65%), между тем 18% мужчин вообще не намерены экономить (женщин – 14%).

Опрос компании Spinter tyrimai был проведен 25 августа–2 сентября, в нем приняли участие 1006 респондентов 18-75 лет.

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