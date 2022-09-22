У кого и на сколько увеличатся зарплаты в Литве с 2023 года

Правительство Литвы одобрило предложение в связи с повышением минимальной зарплаты до 840 евро, а необлагаемого налогами минимума до 625 евро. Выясняется как изменится зарплата "на руки". Больше всего увеличатся зарплаты у людей с самыми небольшими зарплатами, зарплаты выше средних не изменятся.

Применение ННМ описано в законе о подоходном налоге. В нем одна формула предназначена для людей с зарплатой до 1704 евро "на бумаге": 540 - 0,34 * (зарплата - минимальная зарплата).

Министр финансов Гинтаре Скайсте сказала, что в 2023 году "потолок" составит 1926 евро.

Сейчас формула для тех, кто получает не больше 1704 евро "на руки", выглядит так: 400 - 0,18 * (зарплата - 642). В 2023 г. по этой формуле будут считать доходы людям с зарплатой до 1926 евро "на руки".

Правительство пока не зарегистрировало постановление о повышении минимальной зарплаты и изменении ПН. Однако, согласно публичной информации, если формулы применения ННМ и коэффициенты не изменятся, то можно посчитать, как с 1 января 2023 года изменятся зарплаты в Литве.

Больше всего доходы "на руки" вырастут у получателей минимальной зарплаты. Их зарплаты увеличатся не только из-за повышения ННМ, но и по причине повышения самого минимума. Если сейчас работник получает "на руки" 550 евро, то в 2023 г. будет получать 633 евро (+83 евро). Если зарплата "на бумаге" от 840 до 1704 евро, то доходы "на руки" увеличатся на 24,48 евро. На такую сумму уменьшатся их налоги.

По словам Скайсте, из-за изменений ННМ в 2023 г. в бюджет поступит на 164,3 млн. евро больше доходов.

Например, если сейчас человек "на руки" получает 1017 евро, то в 2023 г. получит 1041 евро.

Увеличатся доходы и у тех, кто получает 1704-1926 евро "на бумаге". Поскольку в законе планируют увеличить сумму средней зарплаты, то их зарплаты будут подсчитывать по первой формуле ННМ.

Например, зарплата "на бумаге" 1900 евро "на руки" увеличится на 18 евро - до 1202 евро.

Если зарплата выше 1926 евро, то на ней изменение минимума и ННМ не скажется. Скажем, зарплата "на бумаге" 2000 евро и в этом году и в следующем будет равна 1241 евро "на бумаге".

Как известно, работники с зарплаты платят следующие налоги: 20% ПМ, 6,98% ОНЗ и 12,52% соцстрахования.

По данным Департамента статистики, во втором квартале 2022 года средняя зарплата в Литве была 1780,5 евро "на бумаге" и 1116,2 евро "на руки".

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