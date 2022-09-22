Весточка бегущим от мобилизации россиянам – одной повестки недостаточно

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что бегущим от мобилизации россиянам недостаточно предъявить только повестку, чтобы их впустили на территорию нашей страны на гуманитарной основе.

"Пока не видно, чтобы кто-то бежал в Литву, они бегут к границам с другими государствами, куда российских граждан впускают свободнее или без виз – в Турцию, Грузию. Там видны очереди, желание покинуть Россию", – сказал Анушаускас.

Он заметил, что попасть в Литву россиянам будет непросто.

"В данном случае руководствовались бы международным правом. Как известно, каждый человек, который приходит с визой или без нее, может попросить политического убежища, но для этого повестки в армию недостаточно. Как основание должно быть что-то другое - политическое убежище предоставляют тем, кого преследуют за убеждения, по другим причинам", – заметил глава МО.

"Если будут факты преследования, тогда, видимо, наши службы рассмотрят", – продолжил он.

По словам Анушаускаса, сейчас протестующие в России протестуют не только против мобилизации, но и против обмана властей, которые показывали, что война их не коснется.

"В первую очередь протестуют против обмана, потом уже, и говорят об этом открыто, что дети депутатов, Путина на фронт точно не попадут. (...) Пока, я бы сказал, что это не протест против агрессии", – прибавил он.

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