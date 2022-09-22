Премьер Литвы: думаю, что никто особо не боится этих вотумов недоверия

Премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что министры возглавляемого ею правительства не боятся вотумов недоверия, которые инициируется оппозиция. Как утверждает политик, министры, попавшие под критику оппонентов, выстоят.

"Я уверена, что выстоят все (министры – ЭЛЬТА), поскольку те упреки, что приходилось слышать, либо редко стоят вотума недоверия, либо, по правде говоря, не по адресу. Много упреков, которые звучат в адрес министра Крейвиса, по правде говоря, инициаторы вотумов недоверия могли бы предъявить своим правительствам в прошлом. Наверное, было бы гораздо более обоснованно", - радиостанции Žinių radijas в четверг сказала премьер, отметив, что жаль времени, которое приходится тратить, реагируя на вотумы недоверия.

"Это часть времени, часть контакта и, я думаю, что никто особо не боится этих вотумов недоверия. Просто немного жаль времени, которое приходится уделять самому процессу – тогда, когда нужно решать другие вопросы. Но таково право оппозиции. Но начинают выражать недоверие всем министрам по списку, я говорю логично, может тогда выражать недоверие правительству. Будет проще, быстрее, дешевле и меньше работы", - добавила И. Шимоните.

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