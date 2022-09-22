Судьба окончивших школу с отметками 100 баллов: девушка из Шакяй мыла туалеты в Финляндии, сейчас мечтает о домике в Лапландии

Вилия Баласявичюте окончила шакяйскую среднюю школу "Варпо". Она была одной из лучших учениц класса. Девушка надеялась на хорошие результаты экзаменов, но 100 баллов ее удивили. Однако Вилия считает, что результат - это 1% успеха и 99% работы.

Вилия окончила школу в 2011 г. 100 баллов она получила по английскому, но и результаты других экзаменов тоже были отличными.

"100 баллов я получила за английский. Результат теста по немецкому также засчитали как 100 баллов. Историю и литовский я сдала на 98 и 99 баллов. Ни для кого это не было большим сюрпризом, потому что я хорошо училась. Вот только учитель истории ждал 100 баллов, потому что он меня готовил к олимпиадам по истории, в 10 классе я победила на такой олимпиаде. В семье мне постоянно говорили, что главное - хорошие оценки, вот я и научилась получать хорошие оценки", – рассказала молодая женщина.

Šimtukininkė Vilija Balaševičiūtė Foto: Asmeninio albumo nuotr.

По ее словам, она никогда не знала, кем хочет стать, не знает этого и сейчас.

"Мне кажется, еще нет работы, которая бы мне нравилась, поэтому мне самой приходится искать себе место в профессиональной жизни. Ни в школе, ни после нее я не мечтала о какой-то конкретной профессии, но чувствую, что надо делать какой-то выбор – так я выбрала изучение литовской и итальянской филологии в Вильнюсском университете. Это был обдуманный первый выбор, но в середине учебы я поняла, что, скорее всего, не свяжу свое будущее с филологией.

Получила диплом бакалавра и даже не думала, что вернуть в университет. Бакалаврскую работу я написала на год позже, когда уже жила в Финляндии, сделала это больше потому, что так надо, а не из энтузиазма. Несколько лет после этого я мыла туалеты в Финляндии и, работая 25 часов в неделю, жила самой роскошной жизнью. Я люблю шутить, говоря, что моя карьера идет наоборот: от работы журналистки первым летом до уборщицы", – улыбаясь рассказала собеседница.

Šimtukininkė Vilija Balaševičiūtė Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Через три года она все же вернулась в университет и поступила в докторантуру.

"Сейчас в университете Тампере я учусь в докторантуре на социологии. С одной стороны исследовательская научная работа мне очень нравится: могу читать, писать, думать, каждый день узнаю что-то новое, работаю с умными и образованными людьми со всего мира, сама решаю, когда, где и как все делаю. Однако эта работа "зарывает" меня в финансовую яму, но я не жалуюсь – бывают ямы и похуже", – сказала молодая женщина.

Вилия сказала, что ее мечта - жить в домике в Лапландии и продолжать научную деятельность, исследовать политические и культурные явления.

"В ближайшие 4 года в поле моих интересов будут принятия решений в парламентах во время пандемии Covid-19, потом я хотела бы исследовать, к примеру, значение советского периода для сегодняшней Литвы и других стран, которые были оккупированы СССР, или выражение культурной травмы в общественной жизни. Если короче, хочу понять мир, в котором живу, и этим буду заниматься в ближайшее время", – рассказала собеседница.

Šimtukininkė Vilija Balaševičiūtė Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Она считает, что "значение 100 баллов имеет короткий срок" - до поступления в университет, никакие результаты экзаменов не гарантируют успеха в жизни.

"Для меня успехом было бы, если бы я перестала сомневаться в своих силах и могла испытать больше радости в жизни. Успех для системы образования - "произвести" стандартный продукт, который дает правильные ответы на вопросы. Мы по-разному понимаем успех. Если говорим об успехе, как о богатстве, славе и привилегии, то социальный и экономический капитал тут играет более важную роль чем трехзначные результаты экзаменов", – заметила Вилия.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!