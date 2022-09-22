После объявления в РФ частичной мобилизации президент Литвы созовет Госсовет по обороне

После объявления Россией частичной мобилизации президент Литвы Гитанас Науседа созовет на следующей неделе заседание Государственного совета по обороне (ГСО).

"К любым решениям нужно относиться серьезно, поэтому в понедельник я созываю заседание Государственного совета по обороне, на котором вместе со специалистами и другими руководителями мы обсудим, как мы оцениваем нынешнюю ситуацию и что нам делать в этой ситуации", — говорится в обнародованном в среду комментарии президента.

В настоящее время глава Литвы находится с визитом в США, Нью-Йорке, участвует в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Науседы, последнее решение России меняет баланс сил в Украине в количественном отношении. Он сказал, что необходимо еще больше сосредоточиться на поддержке Украины.

"Поддержка Украины сегодня жизненно необходима", - подчеркнул он.

По словам президента, ни организация так называемых референдумов в Донецкой и Луганской республиках, ни объявленная мобилизация особой неожиданностью не стали.

"На самом деле Россия явно проигрывает эту войну, у нее большие потери и она пытается эти потери покрыть, изыскиваются новые пути усиления ее вооруженных сил, ведущих боевые действия в Украине", - сказал Науседа.

"Что это значит для России? Это значит, что теперь в войну будет вовлекаться все больше людей, так как потребуется все больше пушечного мяса. Это будут молодые люди, которые не подготовлены, у которых стандарты качества не те, что годились бы для полей сражений, а значит, жертв у нас будет еще больше, а недовольство с российских кухонь, возможно, переместится и на улицы", - прогнозировал президент Литвы.

Российский лидер Владимир Путин в среду, в своем обращении к нации впервые с начала военного вторжения в Украину объявил о частичной мобилизации в стране. По его словам, призыв, который начнется в среду, касается резервистов, в первую очередь с опытом. Россия рассчитывает мобилизовать около 300 тыс. военнослужащих.

В ответ на мобилизацию в России в Литве был повышен уровень готовности сил быстрого реагирования.

В состав ГСО Литвы входят президент, премьер-министр, председатель Сейма, министр обороны и главнокомандующий Вооруженными силами. ГСО возглавляет президент.

Совет рассматривает и согласовывает важнейшие вопросы обеспечения и защиты безопасности государства.

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