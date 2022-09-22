Глава МИД Литвы: мы должны смело и решительно ответить на угрозы Путина

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис не склонен придавать слишком большое значение высказанным в среду президентом России Владимиром Путиным угрозам Западу, поскольку, отмечает он, Кремль продолжает тактику запугивания.

"Танки Путина уничтожены. Его корабли потоплены. Его самолет сбит. Все, что ему осталось, это только тактика запугивания. Мы должны смело и решительно ответить на его угрозы", – написал Г. Ландсбергис в Твиттере.

Впервые со времен Второй мировой войны В. Путин объявил частичную мобилизацию, предупредив Запад, что если он и дальше будет продолжать, по его словам, "ядерный шантаж", то Москва ответит всем своим огромным арсеналом. В своем выступлении В. Путин повторил, что его цель - „освободить“ промышленный центр Донбасс на востоке Украины и что большинство жителей региона не хотят вернуться в, по его словам, "украинское иго".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!