Полиция представила новый электромобиль без опознавательных знаков, который уже выехал на дороги

Почти год назад Литовская дорожная полиция в течение месяца тестировала электромобиль Tesla. Полиция тогда признала, что в будущем рассмотрит возможность приобретения электромобилей. 21 сентября на улицы уже выехал полицейский электромобиль без опознавательных знаков.

21 сентября полиция представила патрульный электромобиль Kia EV6 черного цвета.

Глава ЛДП Витаутас Грашис сказал, что полиция, как и общество хочет идти в ногу с современными технологиями, поэтому и был приобретен новый электромобиль.

"Мы тестировали автомобиль Teslа и этот автомобиль и решили, что эта модель подходит для нашей универсальной работы. Во время госзакупок этот автомобиль предложили по более приемлемой цене, поэтому он и пополнил наш парк", – сказал Грашис.

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Он сказал, что автомобиль будут использовать во время патрулирования как в городе, так и за его пределами. Автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием, включая камеры и сигнальные огни.

"Этому автомобилю достаточно полицейского с камерой и биноклем для фиксирования нарушений ПДД", – заметил Грашис.

Delfi уже сообщал, что автопарк полиции пополнят как минимум два электромобиля – Kia EV6 и Škoda Enyaq iV.

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