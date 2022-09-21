21 сентября полиция представила патрульный электромобиль Kia EV6 черного цвета.
Глава ЛДП Витаутас Грашис сказал, что полиция, как и общество хочет идти в ногу с современными технологиями, поэтому и был приобретен новый электромобиль.
"Мы тестировали автомобиль Teslа и этот автомобиль и решили, что эта модель подходит для нашей универсальной работы. Во время госзакупок этот автомобиль предложили по более приемлемой цене, поэтому он и пополнил наш парк", – сказал Грашис.
Он сказал, что автомобиль будут использовать во время патрулирования как в городе, так и за его пределами. Автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием, включая камеры и сигнальные огни.
"Этому автомобилю достаточно полицейского с камерой и биноклем для фиксирования нарушений ПДД", – заметил Грашис.
Delfi уже сообщал, что автопарк полиции пополнят как минимум два электромобиля – Kia EV6 и Škoda Enyaq iV.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!